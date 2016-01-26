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Murat Dalkılıç çocuğuna koyacağı adı açıkladı!

Türkiye’nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest’te sahne alan Murat Dalkılıç, binlerce hayranına unutulmaz bir gece sundu. Merve Boluğur ile dünya evine giren Dalkılıç, çocukları olursa 'Uzay' ismini koyacaklarını söyledi

Murat Dalkılıç çocuğuna koyacağı adı açıkladı!

Türkiye’nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest’te sahne alan Murat Dalkılıç, binlerce hayranına unutulmaz bir gece sundu. Merve Boluğur ile dünya evine giren Dalkılıç, çocukları olursa 'Uzay' ismini koyacaklarını söyledi

26 Ocak 2016 Salı 09:54
Murat Dalkılıç çocuğuna koyacağı adı açıkladı!
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KIŞ turizminin göz bebeği Uludağ'da sahne alan başarılı popçu Murat Dalkılıç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. 2 bin üniversiteli genç, Dalkılıç'ın hareketli şarkılarına eşlik ederek yarı yıl tatilinin tadını çıkarttı.
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, lise ve ortaokul yıllarında basketbolcu olmak istediğini belirterek, "Benim hayatım boyunca hayalim basketbolcu olmaktı. Diğer planım ise şarkıcı olmaktı. Ama şimdi bakıyorum da iyi ki bu yolu seçmişim diyorum” dedi. 2015 yılında Merve Boluğur ile dünya evine giren Dalkılıç, son günlerde çıkan çocuk haberlerine de değindi. “Ben uzay ismini çok seviyorum ve çocuğumuz olursa da adını Uzay koymak istiyorum dedim ama şu an için çocuk yok” diye konuştu. 2 saat boyunca sahnede kalan Dalkılıç, şarkılarıyla büyük alkış aldı.

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Son Güncelleme: 26.01.2016 09:55
Anahtar Kelimeler:
BursaMurat Dalkılıç
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