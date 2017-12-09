Murat Dalkılıç 1 milyon 300 bin TL'yi duyunca şok oldu!

MUHABİRLERE sohbet ederken söz bir ara yılbaşı gecesi şarkıcıların alacağı yüksek ücretlere geldi. Murat Dalkılıç'a ''Tarkan, Kıbrıs'taki Elexus Otel'den 1 milyon 300 bin TL alacak. Bir rekora imza atacak. Ne diyorsunuz?'' diye soruldu. Popçu rakamı duyunca şaşırdı!
''HAKKINI ALSIN''
Murat Dalkılıç şunları söyledi: ''Ne diyeyim, Allah daha çok versin. Hak eden hakkını sonuna kadar alsın. Bu rakamlar hangi kritere göre belirleniyor acaba? İnanın ben de bilmiyorum. Sanırım talep çok yüksek. Bu zamana kadar hiç hesap-kitap işlerine bakmadım. Ben elektrik ve su faturamı zamanında ödeyeyim yeter.''
İşte şarkıcıların yılbaşında sahneye çıkacağı yerler ve alacağı paralar:
HADİSE: 1 milyon TL / Azerbaycan
EBRU GÜNDEŞ: 1 milyon TL / Kıbrıs
BÜLENT ERSOY: 900 bin TL / Antalya
MURAT BOZ: 800 bin TL / Kıbrıs
GÜLŞEN: 800 bin TL / Kıbrıs
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