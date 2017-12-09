Murat Dalkılıç 1 milyon 300 bin TL'yi duyunca şok oldu!

MUHABİRLERE sohbet ederken söz bir ara yılbaşı gecesi şarkıcıların alacağı yüksek ücretlere geldi. Murat Dalkılıç'a ''Tarkan, Kıbrıs'taki Elexus Otel'den 1 milyon 300 bin TL alacak. Bir rekora imza atacak. Ne diyorsunuz?'' diye soruldu. Popçu rakamı duyunca şaşırdı!

''HAKKINI ALSIN''



Murat Dalkılıç şunları söyledi: ''Ne diyeyim, Allah daha çok versin. Hak eden hakkını sonuna kadar alsın. Bu rakamlar hangi kritere göre belirleniyor acaba? İnanın ben de bilmiyorum. Sanırım talep çok yüksek. Bu zamana kadar hiç hesap-kitap işlerine bakmadım. Ben elektrik ve su faturamı zamanında ödeyeyim yeter.''



İşte şarkıcıların yılbaşında sahneye çıkacağı yerler ve alacağı paralar:



HADİSE: 1 milyon TL / Azerbaycan



EBRU GÜNDEŞ: 1 milyon TL / Kıbrıs



BÜLENT ERSOY: 900 bin TL / Antalya



MURAT BOZ: 800 bin TL / Kıbrıs



GÜLŞEN: 800 bin TL / Kıbrıs