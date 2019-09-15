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Murat Boz, Sezen Aksu'dan şarkı istedi

Yeni albüm hazırlıklarına başlayan Murat Boz, Sezen Aksu’dan da şarkı istedi.

MAGAZİN 15.09.2019, 20:20 15.09.2019, 20:24
Murat Boz, Sezen Aksu'dan şarkı istedi
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İKİLİ, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti. Aksu ile daha önce hiç müzikal bir işbirliği yapmayan Boz’un, “Bugüne kadar kendisiyle çalışmadığım ve tanışmadığım için pişmanım” dediği gelen haberler arasında...

#boz #Aksu
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