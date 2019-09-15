Murat Boz, Sezen Aksu'dan şarkı istedi

İKİLİ, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti. Aksu ile daha önce hiç müzikal bir işbirliği yapmayan Boz’un, “Bugüne kadar kendisiyle çalışmadığım ve tanışmadığım için pişmanım” dediği gelen haberler arasında...