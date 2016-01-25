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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Murat Boz isyan etti!

O Ses Türkiye'de dün akşam ekrana gelen bölümde dikkat çeken bir çıkış yapan Murat Boz, otoğraflarının montajlanarak ya da altına yazı yazılarak internet ortamında dağıtıldığını söyledi. Aynı şeyin defalarca başına geldiğini belirten Boz, hukuki işlem başlatacağını söyledi

Murat Boz isyan etti!

O Ses Türkiye'de dün akşam ekrana gelen bölümde dikkat çeken bir çıkış yapan Murat Boz, otoğraflarının montajlanarak ya da altına yazı yazılarak internet ortamında dağıtıldığını söyledi. Aynı şeyin defalarca başına geldiğini belirten Boz, hukuki işlem başlatacağını söyledi

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:14
Murat Boz isyan etti!
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BOZ'UN konuşması sırasında araya giren Acun Ilıcalı "Bana da İlluminati diyorlar, t-shirtlerimdeki resimlerden yola çıkarak, takma" dedi.
 
BUNLARA İNANMAYIN
"Bu tür şeylere inanmayın" diyen ünlü şarkıcı şöyle konuştu: "Uzun süredir sosyal medyada aleyhimde bir takım propagandalar yapılıyor fotoğraflarım üzerinden. İnternet ortamından benim fotoğraflarımı elde ederek, fotomontaj yapılarak altına bir takım şeyler yazılıyor ve iftira atılıyor. Buradan seven, sevmeyen herkese bu yapılan propagandaya inanmamalarını rica ediyorum. Benimle hiç alakası olmayan, bana ait olmayan sözler fotoğraflarımın altına yazılarak internet ortamında yayılıyor. İrtibar etmeyin rica ediyorum. Bu kara propagandayı yapanlar hakkında da hukuksal tüm haklarımı başlattım."
 
DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Murat Boz, daha önce de "HDP'ye oy verdim çünkü" yazısıyla dolaşan fotoğraflara tepki göstermiş, "Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini; asılsız içeriklerde adı geçen Halkların Demokratik Partisi'nin sosyal medya birimi bu durumun gerçek olmadığını kamuoyuna duyurmuş ve bu duyuru tarafımca kendi twitter hesabımdan da paylaşılmıştır" demişti. 
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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:15
Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Isyan EttiO Ses TürkiyeAcun IlıcalıMurat Boz
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