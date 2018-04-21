Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

ŞARKICI Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver geçen günlerde ayrılmıştı. Ayrılık sebebinin ise Aslı Enver'in Murat Boz'u kıskançlıkları ile bunalttığı olduğu iddia edilmişti.
Murat Boz ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.
Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş böyle oldu." ifadelerine yer verdi.
DAHA ÖNCEKİ AYRILIK KISA SÜRMÜŞTÜ
Aslı Enver ve Murat Boz bir süre önce yine ayrılmıştı. Ayrılık sebebi ise Murat Boz'un Eser Yenenler'in evinde düzenlediği ev partisinde görüntülenmesiydi. Ancak bu ayrılık kısa sürmüş Aslı Enver ve Murat Boz barışmıştı.
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