Murat Boz'a mahkeme şoku: Katlanacaksın!

ÜNLÜ sanatçı Murat Boz; Haziran ayında sevgilisi, annesi ve abisiyle Gümüş lük'teki villasına tatile gitti. Boz, tatil sırasında aile arasında geçen konuşmaların haber yapılması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü sanatçı, aile ve özel hayatının ifşa edildiğini iddia etti.

SAVCILIKTAN İLGİNÇ GEREKÇE

Boz, izinsiz olarak yaşam alanına girildiğini, ses kaydının alındığını ve bu kaydın yayınlanmasıyla suç işlendiğini belirtti. Savcılık, soruşturma sonrası takipsizlik kararı verdi. Gerekçe olarak 'Şöhretli kişiler, belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara, haberlere katlanmak zorunda' denildi.