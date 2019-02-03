Murat Başoğlu'na büyük şok! Bahçe duvarından içeri girmişti...

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre Murat Başoğlu yanında çalışan Işılay Yılmaz’a mal satımı için yetki verdi. Ancak Başoğlu ile bir konuda anlaşamadılar. Olay günü (30 Ekim 2018) Işılay Yılmaz, Hande Bermek’in evindeyken Başoğlu Bermek’in evine giderek bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Eski eşini ve Işılay Yılmaz’ı darp etmek istedi. Mağdurların şikâyeti üzerine Jandarma, Başoğlu’nu gözaltına aldı. Soruşturma 25 Ocak’ta tamamlandı ve iddianamede Başoğlu’nun “tehdit”, “hakaret” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Başoğlu, 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

KAYNAK: HÜRRİYET