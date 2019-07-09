Murat Başoğlu ile görüntüleri çıkmıştı! 2 yıl sonra boşandılar

2 yıl önce amcası Murat Başoğlu ile bir teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayıeşinin kendisini aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

200 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

KARŞI BOŞANMA DAVASI REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.