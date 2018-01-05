Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı

MUHSİN Ertuğrul “İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim” kitabında Münir Özkul hakkında çok az bilinen bir anıya yer verir. Münir Özkul henüz 12 yaşındayken Ankara’da bir tiyatro oyununda sahneye çıkar. Atatürk bu tiyatronun seyircileri arasındadır. Tiyatro da etkili bir performans sergileyen Münir Özkul, dönemin diğer bir efsanesi Muhsin Ertuğrul tarafından Atatürk’le tanıştırılır. Atatürk ona övgü ile karşılık verir. Ve ona:”Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın”, der. Ve başını okşayıp alnından öper.