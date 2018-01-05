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Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı

Henüz 12 yaşında çıktığı bir oyunun ardından Muhsin Ertuğrul tarafından Atatürk'le tanıştırılır Münir Özkul. Özkul'a övgü ile karşılık veren Mustafa Kemal Atatürk onu alnından öpüp "Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" der

Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı

Henüz 12 yaşında çıktığı bir oyunun ardından Muhsin Ertuğrul tarafından Atatürk'le tanıştırılır Münir Özkul. Özkul'a övgü ile karşılık veren Mustafa Kemal Atatürk onu alnından öpüp "Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" der

05 Ocak 2018 Cuma 13:47
Münir Özkul'un hiç bilinmeyen Atatürk anısı
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MUHSİN Ertuğrul “İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim” kitabında Münir Özkul hakkında çok az bilinen bir anıya yer verir. Münir Özkul henüz 12 yaşındayken Ankara’da bir tiyatro oyununda sahneye çıkar. Atatürk bu tiyatronun seyircileri arasındadır. Tiyatro da etkili bir performans sergileyen Münir Özkul, dönemin diğer bir efsanesi Muhsin Ertuğrul tarafından Atatürk’le tanıştırılır. Atatürk ona övgü ile karşılık verir. Ve ona:”Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın”, der. Ve başını okşayıp alnından öper.

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Münir ÖzkulAtatürk
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