Münir Özkul için yaptıkları hareket ayakta alkışlandı

Ali Sunal 'ın, "Sizden öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktarmak için nefesimiz yettiğince sahnelerde olacağız" sözleri ayakta alkışlandı

HT Magazin 'in haberine göre, önceki akşam yapılan çekimlerin finalinde topluca sahneye çıkan 'Güldür Güldür Show' ekibi, usta oyuncu Münir Özkul'un hayat verdiği karakterlerin isimlerini tek tek sayarak saygı duruşunda bulundu.

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