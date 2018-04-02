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Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Halit Akçatepe, mezarı başında anmaya giden Müjdat Gezen, "Beni okulumun bahçesine gömün" dedi

Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı

Halit Akçatepe, mezarı başında anmaya giden Müjdat Gezen, "Beni okulumun bahçesine gömün" dedi

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:34
Müjdat Gezen vasiyetini açıkladı
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GEÇTİĞİMİZ yıl vefat eden usta oyuncu Halit Akçatepe, mezarı başında anıldı. Kızı Ebru Akçatepe tarafından düzenlenen anma törenine Müjdat Gezen başta olmak üzere sanatçının yakınları katıldı.

"BÜYÜK BİR ANMA TÖRENİ YAPACAĞIZ"
Ebru Akçatepe, “Babam vefat edeli kısa bir süre oldu, 5 yıl gibi bir süre geçsin o zaman büyük bir anma töreni yapmayı düşünüyoruz” dedi.


VASİYETİNİ AÇIKLADI
Müjdat Gezen, “Hayat bu, herkes ölecek. Benim vasiyetim okulumun bahçesine gömülmek” diye konuştu.

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