Muhteşem festival sona erdi

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4’üncü Yöreler Renkler Festivali’nin kapanış gecesinde “Festival boyunca, her şeyden önemlisi insanlığın temsili gerçekleşti. Burada her şeyi paylaştık. Tıpkı Muratpaşa’mızda her şeyimizi paylaştığımız gibi” dedi.

Pazartesi başlayan ve hafta boyunca festival sahnesinde Türkiye’nin bir başka bölgesinin kültür gecesinin gerçekleştiği, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale, Emre Dayıoğlu ve Selçuk Balcı gibi Türk halk müziğinin güçlü seslerini ağırlayan Yöreler Renkler Festivali’nin kapanışında Muratpşa Belediyesi Kent Meydanı’nı yine doldu.

Kapanış gecesinde, Başkan Uysal, festivalin yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneklerinin sahiplenmesi ve festival alanını her gün dolduran Antalyalılar sayesinde amacına ulaştığını söyledi. Başkan Uysal, “Festival boyunca Türkiye’mizin 7 bölgesinden kültürlerin temsili, yemeklerin, gastronominin temsili, müziğin ve şiirin temsili, hepsinden önemlisi insanlığın temsili gerçekleşti. Burada her şeyi paylaştık. Tıpkı Muratpaşa’mızda her şeyimizi paylaştığımız gibi. Türkiye’ye ve dünyaya örnek olabilecek güzel bir festival yaşadık” diye konuştu.

Gecede ayrıca Başkan Uysal, festivale katılan Güneydoğu Anadolu bölgesi dernekleriyle Ukrayna Ailesi Derneği’ne teşekkür plaketlerini takdim etti. Dernek Başkanı Vita Mykhaylova, Başkan Uysal’a kendilerini her yıl bu festivale davet ederek böylesi bir ortamın bir parçası haline getirdiği için teşekkürlerini dile getirdi