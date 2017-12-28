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Muhabirler durumunu sordu, cevabıyla gönülleri fethetti

Kafasından vurulduktan sonra mucize bir şekilde iyileşen İbrahim Tatlıses'e muhabirler sağlık durumunu sordu. Tatlıses, "Allah'a şükrediyorum. Beni mağaradan alıp saraya oturttu." dedi

Muhabirler durumunu sordu, cevabıyla gönülleri fethetti

Kafasından vurulduktan sonra mucize bir şekilde iyileşen İbrahim Tatlıses'e muhabirler sağlık durumunu sordu. Tatlıses, "Allah'a şükrediyorum. Beni mağaradan alıp saraya oturttu." dedi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:34
Muhabirler durumunu sordu, cevabıyla gönülleri fethetti
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İMPARATOR lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, kafasından vurulduktan sonra uzun süre sağlık problemleri geçirdi. Önceki gün Tatlıses'i yakalayan muhabirler sağlık durumunu sorunca, "Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?" dedi.

2019'DA ALBÜME HAZIRLANIYOR

İbrahim Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesinin ardından "İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana 'Yürü ya kulum' diyecek." dedi.

"ALLAH'TAN GELENE BOYNUM KILDAN İNCE"

İbrahim Tatlıses sözlerine şöyle devam etti: "Allah'tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah'tan gelene boynum kıldan ince" şeklinde konuştu."

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