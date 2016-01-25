Müge Anlı'nın klima isyanı! Ekibe fırçayı bastı

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:16
ATV'e de yayınlanan 'Tatlı Sert' programına Müge Anlı'nın klima isyanı programa damga vurdu. Klimanın çalışmadığını ve konuklarının üşüdüğünü belirten ünlü sunucu, klimanın devrede olduğu bilgisini alınca çılgına döndü.
"KLİMA DEVREDEYSE..."
Ekibe bir hayli sert çıkan Müge Anlı, "Şu kapalı lafına nasıl kızıyorum. Klima devredeyse herkes neden montla geziyor" diye sordu.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:59