Müge Anlı'nın klima isyanı! Ekibe fırçayı bastı

ATV'e de yayınlanan 'Tatlı Sert' programına Müge Anlı'nın klima isyanı programa damga vurdu. Klimanın çalışmadığını ve konuklarının üşüdüğünü belirten ünlü sunucu, klimanın devrede olduğu bilgisini alınca çılgına döndü.





"KLİMA DEVREDEYSE..."



