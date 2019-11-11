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Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! 1 adam, 8 kadın, 5 çocuk

Müge Anlı'nın programında katılan kadın kocasını tüm foyasını ortaya çıkardı. Telefonundaki aşk mesajlarının peşine düşen kadın, kocasının 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi

MAGAZİN 11.11.2019, 17:14
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! 1 adam, 8 kadın, 5 çocuk
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EKRANLARIN sevilen ismi Müge Anlı'nın programında seyircilerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Bir kadın telefondaki mesajların izini sürerek kocasının 7 kadınla birlikte olduğunu öğrendi.
 

MESAJLARIN HESABINI SORDU

Sevgi Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında adeta beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu.

DEDEKTİF GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ
 
Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak olayın çarpıcı boyutlarını anlatmaya devam etti. Dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve çocuk sahibi olduğu adamın 7 kadınla daha ilişkisi olduğunu ve onlardan da çocukları olduğunu belirtti.

"OĞLUMU ALARAK EVDEN ÇIKTIM"
 
Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında şu sözlerle olayın detaylarını anlatarak, "Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım." dedi.
 
"8 KADINDAN 5 ÇOCUK SAHİBİ" 
 
O andan sonra oğlunun babasınını araştırmaya başlayan Demir, başka kadınlar olduğunu ortaya çıkardı. Ömer'in Selin hanımdan iki çocuğu olduğunu öğrenen Sevgi Demir, toplamda 8 farklı kadından beş çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaştı. Sevgi Demir, sözlerine "Selin hanımla irtibata geçtiğimde o bana başka bir şey anlattı, ben ona farklı bir şey anlattım. Daha sonra bilgileri birleştirdik. Zengin kadınları bulduğunu, daha sonra çocuk yaparak kendine bağladığını ve daha zengin bir kadın bulduğunda ondan da çocuk yaptığını öğrendim. Tek önemsediği şey para... Şu an evli bir kadınla birlikte, maddi imkanı da çok yüksek. Dört numara olan eşini bıraktığını ve hayatında olmadığını anlattı." şeklinde devam etti. 
 
"BENİ KULLANMAYA ÇALIŞTI"
 
Demir, kocasının kendisini kullanmaya çalıştığını vurgulayarak, "Beni, bu iş için (farklı bir kadınla evlenmek ve çocuk yapmak) kullanmaya çalıştı. Kabul etmedim. Benimle beraber 8 kadın, 5 çocuk var. Çok fazla çocuk olduğuna eminim, ben nasıl sesimi duyurduysam lütfen onların da bir şekilde anlatmasını istiyorum. En son 2015 yılında Satiye hanımdan boşandığı görülüyor. Satiye hanımla evliliği devam ederken 2012 yılında Selin hanımla çalışıyor. Ona ayrı bir ev açıyor. Selin hanımdan iki tane çocuğu oluyor, 7 ve 2.5 yaşlarında. Sonra, aslında Selin'le tanıştıktan bir ay sonra seninle tanışıyor. Senden de bir tane oğlu oluyor, 5,5 yaşında. Yani aynı anda 3 kişi olduğunu öğreniyorsunuz." dedi.
 
"EŞİM BENDEN 9 YAŞ BÜYÜK"
 
Kocasının kendisiyle evlenirken evli olduğunun altını çizerek, "Benimle tanıştığında evliydi; ama ben onun sonradan evli olduğunu (Safiye hanımla) öğrendim. Şöyle ki, bana ilk tanıştığımda 'Ben evliyim, boşanma aşamasındayım. Eşim benden 9 yaş büyük. Zamanla yaş farkı ortaya çıktı. Bunu bahane ederek ayrılmak istediğimi söylediğimde de hamile kaldığını söyledi' dedi. Safiye hanım da belli bir yaşa geldiğini, bu yaştan sonra da oğluna bir kardeş istediğini söylüyor. Ben, Ömer'le 2011'in Nisan ayında tanıştım. Bana dedi ki, "Ben büyük kızımla beraber şu anki eşimden ayrıldım. Annemin yanımda kalıyorum." Kızı geldiğinde, "Babamla biz babaannemde kalıyoruz" dedi. (Sabah)
 

#müge anlı #adam #Kadın
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