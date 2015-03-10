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Moveon sporu sevdiriyor

Sporseverlere farklı seçenekler ve hizmetler sunan Moveon Fitness Club, eğlence ve sporu birleştirerek müdavimlerini arttırıyor

Moveon sporu sevdiriyor

Sporseverlere farklı seçenekler ve hizmetler sunan Moveon Fitness Club, eğlence ve sporu birleştirerek müdavimlerini arttırıyor

10 Mart 2015 Salı 11:41
Moveon sporu sevdiriyor
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ALANYA'DA bulunan Moveon Fitness Club spor yapmak isteyenlere sunduğu cazip imkanlarla yoğun ilgi görüyor. Alanyum AVM arkasındaki Akıncıoğlu İş Merkezi'nde bulunan Moveon Fitness Club'ta dünyanın bir numarası olarak kabul edilen "Life Fitness" markalı alet ve ekipmanlar spor yapmak isteyenleri bekliyor. Alparslan ve Hakkı Kurt ortaklığındaki fitness merkezinde sporla ilgili bütün hizmetler veriliyor. Bin 200'ü kapalı olmak üzere bin 500 metrekarelik alanda hizmet verilen Moveon Fitness Club'ta plates, step, spining yapma imkanı da sunuluyor. Kulüpte geniş, ferah duş alanı ve sauna da var. Bunun yanında play station ve sağlık odası da bulunan Moveon Fitness Club'ta yağ ve kas ölçümü yaptırılabiliyor. Kulüpte vitamin bar da mevcut. Moveon Fitness Club ortaklarından Alparslan Kurt, Alanya halkını spor yapma konusunda harekete geçmeye davet etti. Kurt, "Moveon Fitness Club 25 Ekim 2014'te hizmet vermeye başladı. Alanya’da ilk spining dersini 7 Kasım 2014'te gerçekleştirdik. İlk spining dersini vermekten mutluluk duyduk. Kulüpte zumba iki hocayla birlikte hem sabah, hem akşam sporseverlere sunuluyor. Moveon Fitness Club'ta plates, yoga, crunch (mide ve bel bölgesini çalıştıran bir uygulama), fat burn (bütün vücudu çalıştıran ve vücut ağırlığıyla çalışılan kardiyo içerikli yağ yakmaya yönelik bir uygulama) yapılabiliyor. Bu yıl farklı grup dersleriyle Alanya'ya yenilikler getireceğiz. Spor aletlerine 6 ayda bir life fitness bakımları yapıyoruz. Bütün malzemelerimiz özel. Amacımız bu cihazları Alanya’ya kazandırmaktı ve bunu başardık. Aylık bazda 750 üye kapasitemiz bulunuyor. Moveon Fitness Club'taki vitamin barımızda soğuk ve sıcak içecekler üyelerimize sunuluyor. Sporu destekleyen içecekler ve gıda takviyelerimiz var. Bu içecekler üye kartlarına yüklenen bakiye ile üyelere sunuluyor. Moveon Fitness Club, hafta içi her gün 07.00-23.00, cumartesi 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Toplamda 7 profesyonel hocaya sahibiz. Hocalarımızın tamamı profesyonel eğitim almış alan kişilerden oluşuyor. Bunun yanında kulübümüzde 6 personel bulunuyor.

İKİNCİ ŞUBE DE YOLDA

Ulaşım olarak kolay bir noktadayız. Ücretsiz otoparkımız bulunuyor. Hem kadın, hem erkeklere 5'er adet duş alanı sunuyoruz. Kulübümüzde saunamız da mevcut. Spor yapmak isteyenler sosyal medya aracılığıyla ve telefonlarla kolayca bizimle iletişime geçebilir. Üye sayısı arttıkça spor aletlerimiz, derslerimiz ve hocalarımız da artacak. Gelecek dönemlerde kurumsal olarak ikinci şubemizi açarak büyümeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Alanya merkezde, Mahmutlar veya Avsallar mahalleleri ya da Gazipaşa'da bir şube açmayı planlıyoruz. Bizim Alanya’daki farkımız ölçüm cihazımız ve hocalarımızın yurtdışında eğitim almış olması. Hocalarımızın almış olduğu eğitimden dolayı bu alanda tekiz. Kulübümüz üye sistemiyle çalışıyor. Kulüp kurallarında hijyen, sağlık ve dostluk ön planda bulunuyor. Moveon Fitness Club'ta rehabilitasyon amaçlı spor olarak vücut ölçüm cihazımız bulunuyor. Diyetisyen hizmeti de sunuyoruz. Diyetsiyen Erkan Yavuz ile çalışıyoruz. Life Fitness kullanım cihazlarıyla çalışıyoruz. Bu dünyada en çok satan marka olarak kabul ediliyor. Hocalarımız sporu sevdirerek üyelerimizi alıştırıyor. Kulübümüzde ayrı bir spining odası bulunuyor. 20 adet spining bisikletimiz mevcut. Spiningle 45 dakikalık zamanda müzikle birlikte 700-900 kalori yakmak mümkün. Koşu bandında koşulan kilometre de kaydediliyor. Biz entertainment (eğlence) bölümü daha fazla olan bir kulübüz" dedi.

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Son Güncelleme: 10.03.2015 10:47
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