Moda şovu gibi yemek programı! Cesur kıyafetleriyle yürek hoplattılar

FOX TV keranlarında yayınlanan 'En İyi Benim' adlı yemek programında boy gösteren yarışmacılar, cesur kıyafetleriyle ekran başındakileri şaşkına uğratıyor.
YEMEK PROGRAMI MI, GÜZELLİK YARIŞMASI MI?
Yemek programından çok güzellik yarışmasını andıran programda yarışmacılar birbirinden cesur kıyafetleriyle yürek hoplatıyor.
VİDEOLARI İZLENME REKORU KIRIYOR
İddialı yarışmacıların boy gösterdiği programın videoları sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
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