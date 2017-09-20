Miss Turkey 2017 finalistlerinden biri bakın kimin yeğeni çıktı

BU yıl Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan Miss Turkey 2017 Güzellik Yarışması'nın 20 finalisti belli oldu. Birbirinden genç yetenek arasında özellikle bir isim var ki öğrenince şaşıracaksınız. 21 Eylül akşamı gerçekleşecek olan yarışmada 1 numarada mücadele edecek adayın adı, Itır Esen. İsimden de anlaşılacağı üzere genç manken Yeşilçam döneminin unutulmaz isimlerinden Itır Esen’in yeğeni.

ITIR ESEN

Yaş: 18

Boy: 1,80

Doğum yeri: İstanbul

Eğitim: İstanbul üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği, 1. Sınıf öğrencisi

3 yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.