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Mirasın miktarını öğrenince oğlunu tek kalemde sildi

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, kendi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav ile bağlarını koparmıştı. Baba-oğulun arasına 3 milyon dolar değerindeki mirasın girdiği ortaya çıktı

Mirasın miktarını öğrenince oğlunu tek kalemde sildi

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, kendi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav ile bağlarını koparmıştı. Baba-oğulun arasına 3 milyon dolar değerindeki mirasın girdiği ortaya çıktı

04 Ocak 2018 Perşembe 09:36
Mirasın miktarını öğrenince oğlunu tek kalemde sildi
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YEŞİLÇAM'IN yakışıklı yıldızlarından Kenan Kalav'ın oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmasına neden olan mirasın ayrıntıları ortaya çıktı.

OĞLUNU ARAYIP SORMUYOR

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Kenan Kalav'ın ailesinden kalan miras sonrası kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'ı arayıp sormadığını çıkmıştı. Baba - oğulun bağlarını koparan mirasın detayları belli oldu.

TOPLAM DEĞERİ 3 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Kalav'ın Muğla Datça'da arsası, Kartal'da bahçeli evi, Erenköy ve Küçükbakkalköy'de iki dairesi ve dört adet Mercedes otomobili olduğu öğrenildi. İstanbul ve Barcelona'da restoran işleten oyuncunun mallarının toplam değeri 3 milyon doların üzerinde.

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