Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi bir dakika sürdü

MİRAN ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi aynı zamanda ‘#bensendetutuklukaldım’ etiketiyle Twitter’da TT listesine girdi.

AŞKLARINI DOYASIYA YAŞADILAR

Mia Yapım imzalı , yönetmenliğini ise Cem Karcı’nın yaptığı Hercai dizisinin son bölümünde Miran ve Reyyan aşklarını doyasıya yaşadı. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan’ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran’ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.