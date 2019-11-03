Miran ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi bir dakika sürdü
Hercai dizisinin önceki gün yayınlanan son bölümüne Reyyan ve Miran karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu. Dizinin 19. bölümünde yer alan ve dizinin başrol oyuncularından Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in öpüşme sahnesi yaklaşık bir dakika sürdü.
MAGAZİN 03.11.2019, 19:43
MİRAN ile Reyyan’ın öpüşme sahnesi aynı zamanda ‘#bensendetutuklukaldım’ etiketiyle Twitter’da TT listesine girdi.
AŞKLARINI DOYASIYA YAŞADILAR
Mia Yapım imzalı , yönetmenliğini ise Cem Karcı’nın yaptığı Hercai dizisinin son bölümünde Miran ve Reyyan aşklarını doyasıya yaşadı. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan’ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran’ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.
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