minikler başarıya koşuyor

okul içi, gerekse okul dışı etkinliklerle çocukların bilişsel ve sosyal zekalarını arttırıcı çalışmalarla dikkat çeken Özel Meltem Çocuk Yuvası, başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz gün sınıf öğretmenleriyle birlikte çimlendirme deneyi yapan Bulut Sınıfı öğrencileri, keyifli vakit geçirdikleri etkinlikte vaktin nasıl geçtiğini anlamadı. Etkinlikte arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri soruları öğretmenlerine sorarak keyifli bir gün geçirdiler.

GEREK okul içi, gerekse okul dışı etkinliklerle çocukların bilişsel ve sosyal zekalarını arttırıcı çalışmalarla dikkat çeken Özel Meltem Çocuk Yuvası, başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz gün sınıf öğretmenleriyle birlikte çimlendirme deneyi yapan Bulut Sınıfı öğrencileri, keyifli vakit geçirdikleri etkinlikte vaktin nasıl geçtiğini anlamadı. Etkinlikte arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulan öğrenciler, merak ettikleri soruları öğretmenlerine sorarak keyifli bir gün geçirdiler.

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