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Minik hayranlarına sürpriz

Sıla, Mardin konseri öncesi şehri karış karış gezerek sevenleriyle bir araya geldi.

Minik hayranlarına sürpriz

Sıla, Mardin konseri öncesi şehri karış karış gezerek sevenleriyle bir araya geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:59
Minik hayranlarına sürpriz
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MARDİN Çarşısı’nda esnafla sohbet ederek keyifli anlar geçiren başarılı sanatçı, hayranlarından gelen istekleri kırmayarak Hasankeyf’e de bir ziyaret düzenledi. Mardin’in Söğütlü köyünde kendi adını taşıyan Sıla Ortaokulu’nu ziyaret ederek minik hayranlarını da sevindiren Sıla, çocuklarla vakit geçirdi. Öğrencilerin ellerini imzalatmak için sıraya girdiği Sıla, her öğrenci ile tek tek ilgilenerek imza dağıttı.
 

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Anahtar Kelimeler:
SılaMardin Konseri
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