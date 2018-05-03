Minik hayranlarına sürpriz

MARDİN Çarşısı’nda esnafla sohbet ederek keyifli anlar geçiren başarılı sanatçı, hayranlarından gelen istekleri kırmayarak Hasankeyf’e de bir ziyaret düzenledi. Mardin’in Söğütlü köyünde kendi adını taşıyan Sıla Ortaokulu’nu ziyaret ederek minik hayranlarını da sevindiren Sıla, çocuklarla vakit geçirdi. Öğrencilerin ellerini imzalatmak için sıraya girdiği Sıla, her öğrenci ile tek tek ilgilenerek imza dağıttı.
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