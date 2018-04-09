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Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:16
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
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SABAH gazetesinden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı.

Bülent Cankurt, Kenan Doğulu'nun da peşin aldığı paranın tamamını menajeriyle aileye gönderdiğini yazmıştı. Ancak Habertürk'ten Eslin Övet bugünkü yazısında Kenan Doğulu'nun parayı geri iade etmemiş olabileceğini kaleme aldı. İşte o yazı...

"Herkesi yasa boğan o talihsiz kazanın acısı hâlâ yüreğimizde o kadar taze ki. Ne diyeceğimizi, ne konuşacağımızı, ne düşüneceğimizi hâlâ bilemiyoruz. İşte o kazada yedi arkadaş ve üç mürettebat ile yaşamını yitiren Mina Başaran da 14 Nisan’da telli duvaklı gelin olacaktı.

Bu düğünde Kenan Doğulu sahneye çıkacak, Mina Başaran Çırağan Sarayı’nda Murat Gezer’le evlenecekti. Ama olmadı. Olamadı. Talihsiz kaza sonrası Çırağan Sarayı yetkililerinin aldıkları kaparoyu, Kenan Doğulu’nun aldığı peşin sahne parasını iade ettiği, Vakko ve Beymen’in de düğün için sattıkları tüm kıyafetleri ailenin istemesi halinde hemen geri alabileceklerini açıkladığı yazıldı. Ki bunun kadar doğal bir durum yoktu. Ancak tabii yapmak zorunda da değillerdi. Bu tamamen vicdani ve kendilerine kalmış bir durumdu. Yapmasalar da kimsenin yargılayacağı bir durum değil.

İşte bu mevzu kapanmamışa benziyor. Çünkü konuyla ilgili tuhaf şeyler duymaya devam ediyorum. Herkesin gerçekten para iadesini yaptığını ancak bir tek Kenan Doğulu’nun bu parayı iade etmediği konuşuluyor çok önemli kaynaklar tarafından.

Kenan’ı çok severim. Bu konulara ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Böyle bir şeyin altında kalacağını da düşünmüyorum. Ama konuşanlar öyle sıradan insanlar değil. O eve girip çıkan, damat Murat Gezer ile arkadaş olan, baba Hüseyin Başaran’ı gören insanlar. Bu konuşmaların önüne geçmesi ve hızla bir açıklama yapması gerekiyor Kenan’ın.Keşke o “Para iadesi yapıldı” diye yazıldığında Kenan Doğulu bir açıklama yapıp, “Ben herhangi bir ödeme yapmadım, gerekçem de şu” deseydi. O zaman onu kimse yargılamazdı zaten. Ya da şu anda, “Bu söylentiler yalan, ben bunun ödemesini yaptım” diyebilse. Ki Türk halkının sevdiği Kenan Doğulu’ya da bu yakışır. Tabii bu yazı çıktıktan sonra hemen bu konu kapatılırsa bilemem fakat çok eminim ki iki gün önceye kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştı."
 

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Son Güncelleme: 09.04.2018 09:22
Anahtar Kelimeler:
Bombardier ChallangerBaşaran Holding
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