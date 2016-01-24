Milyonlar Ebru Gündeş'i bekliyor

MEHMET Aslan'ın, kızı Özgecan için bestelediği sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan Ayrılacağım adlı şarkı tamamlandı. Şarkıyı okuma sözü veren Ebru Gündeş, bunu O Ses Türkiye programında yapmaya karar verdi. Milyonlar şimdi bu şarkıyı bekliyor.

EBRU GÜNDEŞ'TEN ÖZGECAN'A MEKTUP

Mersin'in Tarsus ilçesinde katledilen Özgecan Aslan için Demet Akalın ve Beren Saat'in ardından Instagram hesabından duygusal bir mektup yayınlamıştı: "Anne, beni duyuyor musun? Bugün pazar değil, neden yıkıyorsunuz beni? Kıyafetlerim nerede? Bu beyaz örtü ne anne? Çok sert, neden? Bir tabutun içindeyim, kim bu insanlar? Neden gömüyorsunuz anne beni? Ben isteyerek yapmadım bunları, tecavüz ettiler anne! Burası çok karanlık. Korkuyorum anne…