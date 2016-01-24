Milyonlar Ebru Gündeş'i bekliyor

MEHMET Aslan'ın, kızı Özgecan için bestelediği sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan Ayrılacağım adlı şarkı tamamlandı. Şarkıyı okuma sözü veren Ebru Gündeş, bunu O Ses Türkiye programında yapmaya karar verdi. Milyonlar şimdi bu şarkıyı bekliyor.
EBRU GÜNDEŞ'TEN ÖZGECAN'A MEKTUP
Mersin'in Tarsus ilçesinde katledilen Özgecan Aslan için Demet Akalın ve Beren Saat'in ardından Instagram hesabından duygusal bir mektup yayınlamıştı: "Anne, beni duyuyor musun? Bugün pazar değil, neden yıkıyorsunuz beni? Kıyafetlerim nerede? Bu beyaz örtü ne anne? Çok sert, neden? Bir tabutun içindeyim, kim bu insanlar? Neden gömüyorsunuz anne beni? Ben isteyerek yapmadım bunları, tecavüz ettiler anne! Burası çok karanlık. Korkuyorum anne…
Pis, soğuk elleriyle dokundular bana. Bağırdım, çığlık attım; kimse duymadı, kimse yardım etmedi bana anne! Kendimi korumaya çalıştım; bileklerimi kestiler anne, ellerimi kopardılar! Artık sana dokunamayacak mıyım? Ateşe attılar beni anne, yaktılar beni! Anne sen beni bırakmazsın değil mi? 'Kızım, canım yavrum' deyip sarılırsın bana, değil mi? Annem, ben seni asla yalnız bırakmam sen de beni yalnız bırakmazsın değil mi?"
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:22