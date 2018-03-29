Milli mesele haline gelmişti! Aleyna Tilki muradına erdi

GENÇ popçu Aleyna Tilki doğum gününü kutladı. 18 yaşına basan Aleyna Tilki'nin doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

ANNE VE BABASI DOĞUM GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Partiye Aynur Aydın, Emrah Karaduman gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aleyna Tilki'nin kısa bir süre önce boşanan annesi Havva Özel ile babası Mehmet Tilki de katıldı.

"TÜRKİYE, MİLLİ MESELESİNDEN KURTULDU"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran Aleyna'nın doğum günü için " Türkiye, milli meselesinden kurtuldu" şeklinde yorumlar yapıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYORDU

Hatırlanacağı üzere genç şarkıcının 18 yaşından küçük olduğu için alkollü mekanlarda sahne alması büyük tepki çekiyordu.