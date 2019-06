Milli futbolcu kız arkadaşıyla ilk kez el ele görüntülendi

MEDİPOL Başakşehir’in milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci de tatil için Çeşme’yi tercih etti. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından İrfan Can Kahveci de birçok futbolcu gibi Çeşme’ye geldi. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Kahveci, bir mekanda 2 saat boyunca eğlendi. Mekandan sevgisiyle el ele çıkan Kahveci’nin etrafını, bu sırada çevrede gül satan kişiler sardı. İrfan Can Kahveci, İzmirli olduğu öğrenilen kız arkadaşına bir demet gül alarak, verdi. Kahveci, çiçek için satıcıya 100 lira ödedi. İrfan Can Kahveci ve kız arkadaşı, daha sonra Alaçatı sokaklarında yürüyerek gözden kayboldu.