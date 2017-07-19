Mikonos'ta hatlar fena karıştı!

ÖZGE Ulusoy, ablası ve arkadaşlarıyla gittiği barda, eski sevgilisi Hacı Sabancı ile karşılaştı. Ünlü model, mekanın dış kısmında koltukların üzerine çıkıp dans ederek eğlendi. Sabancı ise içeride birbirinden güzel kızlarla özel locadaydı.

ESMERSOY'U GÖRÜNCE ÇIKTI

Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı'nın partisi için Mikonos'taydı. Esmersoy çılgınca eğlenirken, mekana eski nişanlısı Sami Kiresepi ve eşi geldi. Çift, ünlü sunucuyu görünce partide fazla kalmadan ayrıldı.

ASLIŞAH'A NİSPET YAPTI

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın arkadaşlarıyla gittiği mekana, hemen ardından eski sevgilisi Hakan Sabancı geldi. Sabancı, 25 bin Euro verip mekanın en havalı locasını kapatarak eski sevgilisine nispet yaptı.