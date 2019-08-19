"Mide bulandıran şeyler öğrendim" demişti, ayrılık nedeni ortaya çıktı

EMİNA Jahovic ile boşandıktan kısa bir süre sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal'ın mutluluğu kısa sürmüş, çifti 6 aylık ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası "Midemi bulandıran şeyler" diyen Melis Sütşurup'un Sandal ile niye ayrıldığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNDEN BORÇ ALDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Emina Jahovic'ten boşanırken ciddi miktarda nafaka ödeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'tan 100 bin TL borç aldı.

"MELİS'E BORCUMU ÖDEMEM LAZIM"

Yakın bir arkadaşına mesaj gönderen Sandal, "Melis'le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Melis'ten para aldım, onu halletmem lazım." dedi. Bu mesajı gören Melis Sütşurup ise ayrılık kararı aldı.

BORCUNU TAKSİT TAKSİT ÖDÜYOR

Borcunu taksit taksit ödeyen Sandal, satışa çıkardığı evinden para geldikten sonra borcunu ödeyeceğini söyledi. Melis Sütşurup, Sandal'a borç verdiğini ise baştan ailesi olmak üzere tüm yakın çevresinden gizledi.

"MİDEMİ BULANDIRAN ÇOK ŞEY VAR"

Ayrılık sonrası 2. Sayfa programının sunucularına mesaj gönderen Melis Sütşurup, "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında" Melis ile vakit geçirdik" cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum." demişti.

10 MİLYON LİRALIK BOŞANMA

Tek celsede boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in boşanma protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verilecek. Çocuklar babayla belirli günlerde görüşecek. Çiftin oturduğu Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki ev, boşanma en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. 1 milyon dolar Mustafa Sandal'ın, 2 milyon dolar Emina Jahovic'in olacak. Emina Jahovic'e ödenecek 2 milyon doların en az 500 bin doları çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak. Toplam boşanma bedeli 10 milyon lirayı geçiyor.