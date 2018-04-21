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Metin'in Adriana itirafı Beyaz Show'a damga vurdu

Beyaz Show'a konuk olan Metin Hara'nın Adriana Lima ile tanışma hikayesini anlatırken "İlk mesajı o attı" şeklindeki itirafı programa damga vurdu

Metin'in Adriana itirafı Beyaz Show'a damga vurdu

Beyaz Show'a konuk olan Metin Hara'nın Adriana Lima ile tanışma hikayesini anlatırken "İlk mesajı o attı" şeklindeki itirafı programa damga vurdu

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:31
Metin'in Adriana itirafı Beyaz Show'a damga vurdu
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CUMA gecelerinin sevilen programı 'Beyaz Show' yine birbirinden renkli konukları ağırladı. Dün akşam yayınlanan programa Metin Hara'nın itirafı damga vurdu.

REKLAM AŞKI OLMADIĞINI GÖSTERDİLER

Yazar Metin Hara, Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile geçen yaza damgasını vurmuştu. Birçok kişi tarafından ilk başlarda 'Reklam aşkı' eleştirileri gelmişti ama ikili herkesi yanıltmıştı.

İLK MESAJI ADRİANA LİMA ATMIŞ

Beyaz'ın sorusu üzerine ilk mesajın Adriana Lima'dan geldiğini söyleyen Metin Hara, "İlk mesajı o attı. O biraz karışık. Los Angeles'da birçok insanla çalışıyordum. Bunlar dünyaca tanınan insanların da içinde bulunduğu bir grup. Sonra ben Türkiye'deyken öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra kendi içerisinde gelişti her şey" ifadelerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz ShowMetin HaraAdriana Lima
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