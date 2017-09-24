Metin Hara’nın ağzını bıçak açmıyor!

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Metin Hara , geçen gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Milliyet’in haberine göre, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Metin Hara, “Patronumla iş toplantısındayım. İlişkimiz hakkında konuşmuyorum” demekle yetindi.

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