Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor...

ADRİANA Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı 'e şikayet etti.

"Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.