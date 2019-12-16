Metin Hara'ya büyük şok! İş yeri mühürlendi 6 ay hapsi isteniyor...
Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. 6 ay hapsi istenen Hara’nın iş yeri de mühürlendi.
MAGAZİN 16.12.2019, 12:20
ADRİANA Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı 'e şikayet etti.
"Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.
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