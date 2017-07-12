Metin Hara ve Adriana Lima öpüşmeye doyamadı

VICTORIA Secret meleklerinden, Brezilyalı manken Adriana Lima ile yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'nın aşk yaşamaya başladığı önceki gün ortaya çıkmıştı. Çiftin sürekli öpüşürken yakalanmasına bir yenisi daha eklendi. Havuz başında güneşlenen Adriana'yı sevgilisi öpmelere doyamadı.

İKİLİ BAŞ BAŞA YEMEK YEDİ

Adriana Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Limave beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KORUMALAR SEFERBER OLDU

Adriana Lima ve Metin Hara, restoranda yaklaşık 3 saat kaldı. Lima'nın korumaları, görüntü ve fotoğraf almaya çalışan magazin basınına zaman zaman tepki gösterdi. Gece geç saatlerde restorandan ayrılan ikilinin korumaları, kendilerini takip eden gazetecilere yakalanmamak için yoğun çaba sarf etti. Lima ve Hara, daha sonra VIP araçla konakladıkları çiftlik evine geldi. Araçtan inen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.