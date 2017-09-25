Metin Hara'nın 'İnsana Güven' merkezine mühür!

METİN Hara'nın Akaretler'de bulunan detoks, ruh-beden sağlığı ve terapi amaçlı merkez belge eksikliği nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Ancak merkez yönetimi bu drumu gizledi. Mühürün üzerine "Kısa bir sürer tadilattayız" yazısı asılması dikakti çekiyor. Yazı kaldırıldığında ise altından mühür çıkıyor.