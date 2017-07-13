Metin Hara'nın Adriana Lima'yı nasıl tavladığı ortaya çıktı

'YOL' ve 'Dem' kitaplarının yazarı Metin Hara ile dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"BENİMLE HERKES DALGA GEÇİYORDU"

Metin Hara, 2 ay önce yaptığı röportajda Adriana Lima'ya ulaşabilmek için neler yaptığını şöyle anlatmış: "Tam 2 yıldır Los Angeles'a gidip geliyorum. Kitaplarımı Hollywood yıldızlarına tanıtmak, dünyaya yaymak için çabalıyorum. Onların karavanlarının önünde sırt çantamla 4 saat bekliyorum. Belki beni kabul ederler diye. Benimle herkes dalga geçiyor. Bavul ticareti yapar gibi çalışıyorum.

ADRIANA MESAJ ATMIŞ

Adriana'ya ulaşmak için de çok çabaladım. Kitabımı imzalayıp verdim. Sonra bana şöyle bir mesaj attı: Yıldızlardan gelen dostum. Seni tüm dünyanın tanıması lazım. Bunun için çalışacağım ve hep arkandayım.

Bu mesajdan sonra kendisiyle daha sık iletişim kurmaya başladık."

İkili samimi halleriyle şimdilerde sık sık haber oluyor.