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Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır?

Metin Hara, Adriana Lima ile ilişki yaşadığı konusunun gündeme gelmesinin ardından araştırılmaya başlanan isimler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yakın temas halinde görüntülenen Metin Hara, birçok vatandaşın merak konusu oldu. Peki, Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Adriana Lima ile arasında aşk ilişkisi bulunuyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır?

Metin Hara, Adriana Lima ile ilişki yaşadığı konusunun gündeme gelmesinin ardından araştırılmaya başlanan isimler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yakın temas halinde görüntülenen Metin Hara, birçok vatandaşın merak konusu oldu. Peki, Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Adriana Lima ile arasında aşk ilişkisi bulunuyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
Metin Hara kimdir, kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır?
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METİN  Hara kimdir, kaç yaşındadır sorusu tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alamaya başladı. Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'nın özel hayatı ve ne iş yaptığı araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Metin Hara kimdir? Kaç yaşında?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.

kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başladı. İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşan Metin birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

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