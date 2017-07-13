Metin Hara ilk kez konuştu

İşte Metin Hara'nın sözleri:

1- Bu hesap dışında başka hesabım yoktur.



2- Asla yakışmayan bir uslubla cevap vermem.

3- Pr projesi yazanların vizyon/mantık dışı yorumlarını hayretle izliyorum. Hiç bir açıdan akıl alır bir tarafı yok.



4- Vallahi tv8'deki programı ilk kez ben de basından duydum. Söylerseniz zamanını/gününü filan izleyeyim kaçırmayalım.



5- Aileden zengin değilim, dev yatlarım, pahalı arabam, lüks hayatım, agzımda purom yok. Ve evet birlikteyiz.

6 -Senelerce hapishanelerde, hastanelerde, sokakta insanların yardımına koşmuş, 3 tane orman dolusu ağaç ekmiş biriyim.

7 -Zenginliğin bir aileden, sıfatlara kör olmaktan ve insan biriktirmekten olduğunu savunan biriyim.

8 -Bu sefer şiir kazandı, aşk kazandı, gönül kazandı...