Metin Hara'dan ayrılık açıklaması

SON günlerde Metin Hara ve Adriana Lima'nın ayrıldığı yönündeki iddialar gündemde.
Güzel manken Adriana Lima, 7 aylık sevgilisi Metin Hara’yı Instagram’da takipten çıkarmıştı. Metin Hara “Ayrılık yok” demişti.
"BEN BİLİM İNSANIYIM"
Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” dedi.
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