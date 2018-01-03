Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

MAGAZİN gündemine bomba gibi düşen Metin Hara - Adriana Lima aşkında gelişmler bitmek bilmiyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar var.. Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik aşamasında.
ADRİANA BALYOZLA CEVAP VERDİ
Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisinde Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.