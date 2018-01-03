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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara yeni yılın ilk saatlerinde Adriana Lima’ya evlenme teklif etti

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara yeni yılın ilk saatlerinde Adriana Lima’ya evlenme teklif etti

03 Ocak 2018 Çarşamba 08:30
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi
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MAGAZİN gündemine bomba gibi düşen Metin Hara - Adriana Lima aşkında gelişmler bitmek bilmiyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar var.. Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik aşamasında.

ADRİANA BALYOZLA CEVAP VERDİ
Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisinde Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Adriana LimaMetin Hara
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