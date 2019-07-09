Metin Hara Adriana Lima'nın o fotoğraflarına nasıl tepki verdi?

ADRİANA Lima ile Metin Hara bir buçuk yıl birlikte olduktan sonra ayrılmıştı.



Uzun bir ayrılık sürecinin ardından bir sosyal medya paylaşımıyla "barış" sinyali veren çift sessiz sedasız ilişkilerini bitirmişti.



Ayrılığın ardından Adriana Lima, geçen hafta Türk iş insanı Emir Uyar ile görüntülendi.



İkili son olarak Mykonos'ta el ele objektiflere takıldı.



Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra kimseyi hayatına almayan Adriana Lima bir başka Türk ile el ele görüntülenince gözler Metin Hara'ya çevrildi.



Metin Hara şu ana kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.



Ancak ayrılıktan sonra da sosyal medya sayfasından kaldırmadığı Adriana Lima fotoğraflarının hala yerinde durması dikkat çekti.



'METİN KIYAMADI'



Öte yandan Adriana Lima, ayrılığın ardından Metin Hara ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu durum sosyal medyada 'Adriana kıydı ama Metin kıyamadı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.