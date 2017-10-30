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Metin, Adriana'ya evlilik teklif etti! İşte aldığı cevap

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Metin Hara, beklenen adımı attı. Dünyaca ünlü modele evlilik teklif eden Hara, istediği cevabı aldı

Metin, Adriana'ya evlilik teklif etti! İşte aldığı cevap

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Metin Hara, beklenen adımı attı. Dünyaca ünlü modele evlilik teklif eden Hara, istediği cevabı aldı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:29
Metin, Adriana'ya evlilik teklif etti! İşte aldığı cevap
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GERİDE bıraktığımız yaza damga vuran aşklardan biri de dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasında yaşanan ilişki oldu.

REKLAM AŞKI OLDUĞU KONUŞULUYORDU

İlk olarak havalimanında dudak dudağa görüntülenen çift, hemen ardından yaptıkları Bodrum tatili ile aşklarını doyasıya yaşarken neredeyse her adımları magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.


Aşklarını böylesine göz önünde yaşayan ikilinin bu beraberliklerinin reklam olduğu iddia edilmiş ancak çift farklı zamanlarda verdikleri mutluluk pozlarıyla bu iddiaları yalanlamıştı. Çift hakkında ortaya atılan son iddia ise adeta dudak uçuklatacak cinsten…


METİN HARA EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Yazar Metin Hara'nın kısa bir süredir birlikte olduğu Adriana Lima'ya evlilik teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Bir süredir New York'ta, Lima'nın evinde yaşayan Metin Hara'nın bu teklifine ise olumlu yanıt aldığı yine iddialar arasında.

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