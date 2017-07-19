Metin-Adriana aşkına Alişan'dan bomba yorum!

TÜRKÜCÜ Alişan önceki akşam bacanağı Ali Özbir ve arkadaşlarıyla Etiler Gürkan Şef'teydi. Nişanlısı Eda Erol ve Esra Erol'un ABD'de yaptıkları tatilde erkek arkadaşlarıyla bir araya gelen bacanakların keyfi yerindeydi.

"ONLAR AMERİKA'DA TATİLDE"

Yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, "Onlar Amerika'da tatilde, bizde arkadaşlarımızla yemeğe geldik" dedi.

Nişanlısı Eda Erol'la evlendikten sonra dört katlı ev baktıkları haberleriyle ilgili konuşan Alişan, "Dört katlı ev bakmıyoruz, yok öyle bir şey" şeklinde konuştu.

"METİN'İN ÇAPKIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Yazar Metin Hara'nın Adriana Lima ile aşk yaşaması hakkında konuşan Alişan, " Metin Hara bizim Sabah programımıza çok geldi, gitti. Öyle çapkın bir adam gibi görünmüyordu. Çok sürpriz oldu. İnşallah reklamımızı iyi yapmıştır" dedikten sonra, nişanlısı Eda Erol için, "Benim Adriana'm belli" ifadelerine yer verdi.