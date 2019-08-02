Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Osmanlı hakkında özel ders alacak
Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerini son yıllarda İngiltere'de sürdüren Mesut Özil, haziranda evlendiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Londra'daki 215 milyon TL'lik (35 milyon euro) malikanesinde yaşıyor. Ünlü futbolcu evinin dekorasyonunda Osmanlı ve Türk rüzgarı estirmişti şimdi ise tarihle alakalı başka bir adım atıyor.
MAGAZİN 02.08.2019, 12:29 Toygar Dim
MALİKANESİNDEKİ birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi.
Takvim gazetesinin haberine göre, ünlü futbolcu ve eşi, Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için özel ders alacak.
Ünlü çift, şimdilerde yakın dostları aracılığıyla Londra'da yaşayan Türk bir tarih uzmanı arayışında.
YAKIN KORUMA!
Geçen günlerde eşiyle birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Amine Gülşe'ye bir destek de ağabeyinden geldi.
Mesut Özil'in yakın koruma tuttuğu Amine Gülşe için ağabeyi Şahan da Londra'ya gidip kardeşine moral verdi.
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