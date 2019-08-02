Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Osmanlı hakkında özel ders alacak

MALİKANESİNDEKİ birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi.

Takvim gazetesinin haberine göre, ünlü futbolcu ve eşi, Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için özel ders alacak.

Ünlü çift, şimdilerde yakın dostları aracılığıyla Londra'da yaşayan Türk bir tarih uzmanı arayışında.

YAKIN KORUMA!

Geçen günlerde eşiyle birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Amine Gülşe'ye bir destek de ağabeyinden geldi.

Mesut Özil'in yakın koruma tuttuğu Amine Gülşe için ağabeyi Şahan da Londra'ya gidip kardeşine moral verdi.