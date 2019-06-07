Mesut Özil, Amine Gülşe'yi davullu zurnalı evden aldı!

MESUT Özil ile Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşti. İkili salona Ölürüm Türkiyem şarkısıyla çıktı. Çiftin karşılıklı oynadığı anlar ve geceden görüntüler misafirler tarafından sosyal medyada yayınlandı.

İkili bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.

Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ

Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden çıkardı.