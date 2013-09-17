Meslektaşlara şık düğün

Her ikisi de kuaför olan Esra Çobanoğlu ve Yunus Kalkan çifti, uzun süreli beraberliklerini evliliğe taşımanın mutluluğunu yakınlarıyla paylaştılar

HANİFE Çobanoğlu'nun güzeller güzeli kızı Esra Çobanoğlu ile Sevgi ve Halil Kalkan'ın yakışıklı oğulları Yunus Kalkan dünyaevine girdiler. Oba'da bulunan Ballı Düğün Salonu'ndaki unutulmaz düğüne çiftin aileleri, akrabaları, iş arkadaşları ile çok sayıda seveni katıldı. Alkışlar eşliğinde düğün salonuna giren ve konfeti yağmuruna tutulan çift, romantik müzik eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdikten hemen sonra misafirlerinin masalarını teker teker dolaşarak 'Hoş geldiniz' dedi. Çiftin ailesinin de mutlu olduğu gözlenen düğün, daha sonra hareketli şarkılarla tekrar canlandı. Müziğe kendilerini kaptıran çifti, yakınları ve arkadaşları da pistte yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde başlayan düğün geç saatlere kadar coşkuyla devam etti.







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