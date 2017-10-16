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Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği isimlerden biri olan Azeri şarkıcı Günel, "Kendisinden bir şarkısını istedim vermedi. O yüzden kırgınım" dedi

Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği isimlerden biri olan Azeri şarkıcı Günel, "Kendisinden bir şarkısını istedim vermedi. O yüzden kırgınım" dedi

16 Ekim 2017 Pazartesi 12:33
Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı
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ÖNCEKİ gün verdiği davetle güzellik merkezinin açılışını yapan şarkıcı Günel Zeynalova, baba gibi gördüğü  İbrahim Tatlıses'e kırgın olduğunu söyledi.

"İBRAHİM TATLISES'E KIRGINIM"

Günel Zeynalova ''İbrahim abi benim babam gibidir. Ama kendisine kırgınım. Kendisinden bir şarkısını istedim vermedi. İlk önce 'evet' dedi. Bir süre sonra çalışanı aracılığıyla haber yollayıp şarkısını 'okumamamı' söyledi. Ben de okumadım zaten.  Yıldız Tilbe'den şarkı istedim hiçbir para istemeden şarkısını verdi.'' açıklamasını yaptı.

BİRCE AKALAY'A BENZETİLMİŞTİ

Henüz 13 yaşındayken  İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova'yı yeni görüntüsü nedeniyle bazı hayranları oyuncu  Birce Akalay'a benzetmişti.
Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım.  Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca  Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesBirce AkalayYıldız Tilbe
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