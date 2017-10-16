Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı

ÖNCEKİ gün verdiği davetle güzellik merkezinin açılışını yapan şarkıcı Günel Zeynalova, baba gibi gördüğü İbrahim Tatlıses'e kırgın olduğunu söyledi.

"İBRAHİM TATLISES'E KIRGINIM"

Günel Zeynalova ''İbrahim abi benim babam gibidir. Ama kendisine kırgınım. Kendisinden bir şarkısını istedim vermedi. İlk önce 'evet' dedi. Bir süre sonra çalışanı aracılığıyla haber yollayıp şarkısını 'okumamamı' söyledi. Ben de okumadım zaten. Yıldız Tilbe'den şarkı istedim hiçbir para istemeden şarkısını verdi.'' açıklamasını yaptı.

BİRCE AKALAY'A BENZETİLMİŞTİ

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova'yı yeni görüntüsü nedeniyle bazı hayranları oyuncu Birce Akalay'a benzetmişti.

Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti.