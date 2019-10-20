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Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti

Kendisi estetik yaptırdığını inkar etse de bambaşka birine dönüşen Meryem Uzerli son haliyle sevenlerini üzüyor

MAGAZİN 20.10.2019, 10:47
Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti
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Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi.
 
Yıllar içindeki değişimini “İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor” şeklinde açıkladı.
Yılda 2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian’ın, Los Angeles’taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada ‘Hollywood dolgusu’ yaptırıyor.
 
Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor.
 

#Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti
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