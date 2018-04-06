Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu

MERYEM Uzerli, 1 milyon TL karşılığında bir mücevher markasının yüzü oldu. Önceki gün markanın lansmanına katılan Uzerli'nin yüzündeki değişim dikkat çekti.
YAPTIRDIĞI ESTETİKLE BAŞKA BİRİ OLDU
Meryem Uzerli'nin çene ucuna, dudaklarına ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edildi. Güzel oyuncunun Muhteşem Yüzyıl'daki görüntülerini görenler "Meryem başka biri olmuş" demekten kendini alamıyor.
İşte Meryem Uzerli'nin son hali;
Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıldaki hali;
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