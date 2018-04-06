Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...

Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu

Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanıdığı Meryem Uzerli çene ucuna, dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolgu ile adeta başka biri oldu

Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu

Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanıdığı Meryem Uzerli çene ucuna, dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolgu ile adeta başka biri oldu

06 Nisan 2018 Cuma 18:56
Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu
banner404

MERYEM Uzerli, 1 milyon TL karşılığında bir mücevher markasının yüzü oldu. Önceki gün markanın lansmanına katılan Uzerli'nin yüzündeki değişim dikkat çekti.

YAPTIRDIĞI ESTETİKLE BAŞKA BİRİ OLDU

Meryem Uzerli'nin çene ucuna, dudaklarına ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edildi. Güzel oyuncunun Muhteşem Yüzyıl'daki görüntülerini görenler "Meryem başka biri olmuş" demekten kendini alamıyor.

İşte Meryem Uzerli'nin son hali;

Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıldaki hali;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliEstetik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler
İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler
Vatan Şaşmaz anıldı
Vatan Şaşmaz anıldı
'Maymun gibi durdum'
'Maymun gibi durdum'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim