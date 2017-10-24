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Meryem, otelde yakalandığı yakışıklıyla aşk yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda otel çıkışı bir yakışıklıyla görüntülenen Meryem Uzerli'nin görüntülendiği kişi, Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro çıktı. İkili birkaç aydır aşk yaşıyor

Meryem, otelde yakalandığı yakışıklıyla aşk yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda otel çıkışı bir yakışıklıyla görüntülenen Meryem Uzerli'nin görüntülendiği kişi, Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro çıktı. İkili birkaç aydır aşk yaşıyor

24 Ekim 2017 Salı 09:42
Meryem, otelde yakalandığı yakışıklıyla aşk yaşıyor
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MUHTEŞEM Yüzyıl dizisinde hem Türklerin hem de  Orta Doğu ülkelerinin büyük bir sevgisini kazanan  Meryem Uzerli, kendisine Mısırlı sevgili yaptı. Oyuncu Bassel Alzaro ile aşk yaşayan Uzerli'nin sürekli  Orta Doğu'ya gitme nedeni de anlaşıldı.

OTELDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ KİŞİ MISIRLI OYUNCU ÇIKTI

İkili, Bassel Alzaro'nun sunduğu bir televizyon programının Almanya-  Berlin'deki çekimlerinde tanıştı. Geçen yaz başından bu yana  Dubai,  Berlin ve son olarak da  İstanbul'da buluştular.  Meryem Uzerli'nin, 30  Eylül'de  Taksim'deki Grand Hyatt Otel'e girerken görüntülendiği kişi de Bassel Alzaro'ydu.  Meryem Uzerli 2014'te "Annem Türk erkeklerinden uzak durmam gerektiğini söylüyor. Haklı, çünkü beni üzüyorlar" demişti.

İşte Meryem ve yeni aşkı:

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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliBassel Alzaro
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