Meryem kalkanı

ÜNLÜ bir mücevher markasının Türkiye ve Ortadoğu yüzü olan Meryem Uzerli'ye Dubai'de büyük ilgi… Uzerli, önceki gün markanın sahibi Cihan Kamer ile Dubai'ye giderek mağaza açılışına katıldı. Rol aldığı dizi ve filmlerle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan güzel oyuncu, açılış sırasında Arap hayranları tarafından sevgi seliyle karşılandı. 7'den 70'e herkes, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Uzerli, her bir hayranıyla yakından ilgilenip fotoğraf isteklerini kırmadı.
YANINDAN AYRILMADILAR
Biri siyah diğeri beyaz olmak üzere iki farklı elbise giyen Uzerli, güzelliğinin yanı sıra şıklığıyla da tam not aldı. Açılış davetinde markanın servet değerindeki mücevherlerini takan Uzerli'yi 4 yakın koruma adım adım takip etti. Davet boyunca Arap hayranlarıyla selfie çekip sevenlerine bol bol imza dağıtan ünlü oyuncunun yanından ayrılmayan görevliler, hem Uzerli'yi hem de milyonluk mücevherleri korudu. Uzerli, koruma kalkanına rağmen sevenlerine karşı mütevazı tavırlarıyla hayranlarının gönlünü fethetti..
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