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Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor; Meryem… Yakında Türkiye’nin kanalında yayın hayatına merhaba diyecek olan Meryem’in başrollerinde Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş var.

Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor; Meryem… Yakında Türkiye’nin kanalında yayın hayatına merhaba diyecek olan Meryem’in başrollerinde Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş var.

21 Temmuz 2017 Cuma 14:43
Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler?
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YAPIMINI  TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Meryem Gültabak ve İlke Gürsoy’a ait olan senaryonun süpervizörü ise Emre Özdür.Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesini konu alan dizinin genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Savaş, hazin bir araba kazası sonucu sevdiği kadını kaybeder. Arabayı kullanan Oktay olduğu halde Meryem suçu üstlenir. Bu kader, Savaş ve Meryem'i karşı karşıya getirir. Meryem işlemediği bir suçtan dolayı hapis mi yatacak? Savaş, Meryem'in suçsuz olduğunu öğrenecek mi? Meryem'in ilk bölümünde bizleri neler bekliyor?

Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş… Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…

Oyuncular : Furkan Andıç (Savaş), Ayça Ayşin Turan (Meryem), Cemal Toktaş (Oktay), Açelya Topaloğlu (Derin), Bestemsu Özdemir (Beliz), Uğur Çavuşoğlu (Yurdal), Serenay Aktaş (Burcu), Kenan Acar (Güçlü), Sema Öztürk (Tülin), Ayten Uncuoğlu (Nurten), Beste Kanar (Naz Sargun) , Uğur Demirpehlivan (Gülümser), Necmi Yapıcı (Ertan Komser), Gülden Avşaroğlu (Selma), Tekin Temel (Turan), Efsane Odağ (Zeliş), Yıldırım Beyazıt (Orhan), Sonat Dursun (Rıza), Aydan Kaya (Elif), Mutlu Güney (Arif Akça)

Hürriyet>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler?
Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler?Kanal D ekranında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor; Meryem… Yakında Türkiye’nin kanalında yayın hayatına merhaba diyecek olan Meryem’in başrollerinde Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş var.Hürriyet Haber21 Temmuz 2017 - 14:32:00Meryem dizisi ekranlara merhaba diyor.. Meryem dizisi oyuncuları kimler
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Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Meryem Gültabak ve İlke Gürsoy’a ait olan senaryonun süpervizörü ise Emre Özdür.Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesini konu alan dizinin genel hikayesi ve künyesi şöyle;

Savaş, hazin bir araba kazası sonucu sevdiği kadını kaybeder. Arabayı kullanan Oktay olduğu halde Meryem suçu üstlenir. Bu kader, Savaş ve Meryem'i karşı karşıya getirir. Meryem işlemediği bir suçtan dolayı hapis mi yatacak? Savaş, Meryem'in suçsuz olduğunu öğrenecek mi? Meryem'in ilk bölümünde bizleri neler bekliyor?

Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş… Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…

Oyuncular : Furkan Andıç (Savaş), Ayça Ayşin Turan (Meryem), Cemal Toktaş (Oktay), Açelya Topaloğlu (Derin), Bestemsu Özdemir (Beliz), Uğur Çavuşoğlu (Yurdal), Serenay Aktaş (Burcu), Kenan Acar (Güçlü), Sema Öztürk (Tülin), Ayten Uncuoğlu (Nurten), Beste Kanar (Naz Sargun) , Uğur Demirpehlivan (Gülümser), Necmi Yapıcı (Ertan Komser), Gülden Avşaroğlu (Selma), Tekin Temel (Turan), Efsane Odağ (Zeliş), Yıldırım Beyazıt (Orhan), Sonat Dursun (Rıza), Aydan Kaya (Elif), Mutlu Güney (Arif Akça)

KÜNYE
Yapım : TMC
Yapımcı : Erol Avcı
Yönetmen : Mustafa Şevki Doğan
Proje Tasarım : Duygu Albayrak
Senaryo Süpervizörü : Emre Özdür
Senaryo : Meryem Gültabak, İlke Gürsoy
Uygulayıcı Yapımcı : Cengiz Keten
Müzik : Kıraç ve Garbiyeli

OYUNCULAR

Furkan Andıç
Savaş Sargun

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan
Meryem Akça

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş
Oktay Şahin

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu
Derin Berker

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir
Beliz Bilen

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Serenay Aktaş
Burcu Aktar

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar
Güçlü Tekiner

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
KanalMeryemDizifragman
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